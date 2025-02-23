В преддверии Дня защитника Отечества в ГУ МВД России по Самарской области сотрудники полиции вручил первые паспорта юным жителям региона

В преддверии Дня защитника Отечества в Главном управлении МВД России по Самарской области, в рамках Всероссийской программы «Мы - граждане России!», реализуемой общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых», сотрудники полиции вручили первые паспорта юным жителям региона.
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