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Виллем II – Херенвен – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Высшая лига Нидерланды, 4 тур, 30 августа 2026

Во воскресенье, 30 августа, сыграют Виллем II и Херенвен в матче 4-го тура высшей лиги Нидерландов.

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