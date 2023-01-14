Неделя миллиардера: флот Абрамовича, разбогатевший Кантор и обедневший Мордашов

Роман Абрамович оказался владельцем по меньшей мере еще 10 морских судов, о которых ранее не было известно, Вячеслав Кантор стал самым разбогатевшим российским миллиардером по итогам 2022 года, а Алексей Мордашов потерял больше всех за год, Минюст Украины хочет изъять активы миллиардера Олега Дерипаски, Crocus Group Араза Агаларова построит комплекс для сборки и проверки ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный за 15,4 млрд рублей.