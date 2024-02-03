Журналист Тремейн: «Переход Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес» был понятнее, чем в «Феррари» с последним титулом в 2007-м»

Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, в 2025-м окажется в «Феррари». Журналист сайта «Формулы-1» Дэвид Тремейн полагает, что для разрыва семикратного чемпиона с немецкой командой было меньше причин, чем для перехода из «Макларена» в «Мерседес».