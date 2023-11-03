Типовые проекты для ИЖС: есть ли к ним интерес?

В Минстрой РФ пока не видят большого интереса к реестру типовых проектов для ИЖС. Об этом заявил ходе «круглого стола» в Совете Федерации по теме «Перспективы развития деревянного домостроения в Российской Федерации» директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстрой России Владимир Калинкин.
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