Типовые проекты для ИЖС: есть ли к ним интерес?

В Минстрой РФ пока не видят большого интереса к реестру типовых проектов для ИЖС. Об этом заявил ходе «круглого стола» в Совете Федерации по теме «Перспективы развития деревянного домостроения в Российской Федерации» директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстрой России Владимир Калинкин.