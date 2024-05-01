Ателье Pininfarina посвятило пару особых электрогиперкаров Бэтмену

Компания Automobili Pininfarina, которая выпускает электрический гиперкар Pininfarina Battista и электрический спидстер Pininfarina B95, который по своей сути представляет собой всё тот же Pininfarina Battista, однако с новым кузовом, анонсировала две спецверсии на базе своих моделей.