Посол Казахстана в России подтвердил: Путина ждут в Астане

Grandad

Нельзя. Могут задержать за использование русского языка. Если только по-немецки... Кстати, писали давно, что Путин самостоятельно освоил английский. Интересно, какой еще язык изучал Путин, кроме немецкого. Со знанием одного иностранного языка в разведку не посылают. Или это другое?