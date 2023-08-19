Руководство соседнего Казахстана осенью ожидает визит Владимира Путина.В Москве, накануне, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Казахстана Дауреном Абаевым.
Посол Казахстана в России подтвердил: Путина ждут в Астане
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Нельзя. Могут задержать за использование русского языка. Если только по-немецки... Кстати, писали давно, что Путин самостоятельно освоил английский. Интересно, какой еще язык изучал Путин, кроме немецкого. Со знанием одного иностранного языка в разведку не посылают. Или это другое?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии