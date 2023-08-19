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Посол Казахстана в России подтвердил: Путина ждут в Астане

Посол Казахстана в России подтвердил: Путина ждут в Астане

Руководство соседнего Казахстана осенью ожидает визит Владимира Путина.В Москве, накануне, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Казахстана Дауреном Абаевым.

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Комментарии
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Grandad
Нельзя. Могут задержать за использование русского языка. Если только по-немецки... Кстати, писали давно, что Путин самостоятельно освоил английский. Интересно, какой еще язык изучал Путин, кроме немецкого. Со знанием одного иностранного языка в разведку не посылают. Или это другое?
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