Поняла, что старею, когда надела под штаны колготки. С начесом. И штаны, и колготки. Не люблю холода: невозможно подобрать оптимальную форму одежды.
Мёрзну...
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Поняла, что старею, когда надела под штаны колготки. С начесом. И штаны, и колготки. Не люблю холода: невозможно подобрать оптимальную форму одежды.
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