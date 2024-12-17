Suomenmaa: в Финляндии убрали часть больниц с экстренной медпомощью

В Финляндии парламент принял решение о сокращении числа больниц, работающих круглосуточно. Это приведет к тому, что в двух городах — Оулайнене и Сало — не будет возможности получить неотложную медицинскую помощь в ночное время, передает Suomenmaa.
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