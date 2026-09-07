Долг Орловской области на 1 сентября 2026 года — 16,5 млрд рублей

Долг Орловской области полностью состоит из бюджетных займов, коммерческие кредиты отсутствуют. Финансовую стабильность обеспечило списание Минфином РФ 1,938 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.
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