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Скверы Владивостока украсят более 400 деревьев и кустарников

Скверы Владивостока украсят более 400 деревьев и кустарников

В этом году во Владивостоке по заказу Дирекции общественных пространств скверы на улицах Русской и Ульяновской, набережной на Татарской, а также в районе благоустроенной сопки Бурачка украсят более 400 деревьев и кустарников, сообщает PRIMPRESS.

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