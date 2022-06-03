Скверы Владивостока украсят более 400 деревьев и кустарников

В этом году во Владивостоке по заказу Дирекции общественных пространств скверы на улицах Русской и Ульяновской, набережной на Татарской, а также в районе благоустроенной сопки Бурачка украсят более 400 деревьев и кустарников, сообщает PRIMPRESS.
В этом году во Владивостоке по заказу Дирекции общественных пространств скверы на улицах Русской и Ульяновской, набережной на Татарской, а также в районе благоустроенной сопки Бурачка украсят более 400 деревьев и кустарников, сообщает PRIMPRESS.
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