Военное обозрение

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Американские обозреватели объяснили уклонение Германии от поставок танков Leopard Украине событиями Второй мировой войны

Американские обозреватели объяснили уклонение Германии от поставок танков Leopard Украине событиями Второй мировой войны

Нежелание руководства ФРГ давать разрешение на передачу Украине танков немецкого производства Leopard связано с тем, что в годы Второй мировой войны гитлеровские захватчики действовали на украинской территории, воевали с советской армией.

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