Виновного в смерти новосибирского журналиста Лучанского выпустят из колонии

Никита Лазьков добился смягчения приговора и вместо оставшегося срока ему назначили принудительные работыНовосибирский областной суд подтвердил замену оставшегося срока Никите Лазькову, который в марте 2020 года сбил насмерть журналиста Антона Лучанского.
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