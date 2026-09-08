Черная жемчужина / Siyah Inci турецкий сериал 2017

Название сериала: Черная жемчужина Оригинальное название: Siyah Inci / Страна: Турция Жанр: драма Год: 2017 Всего серий: 20 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: Ирина Котова Актеры: Толгахан Сайышман;Ханде Эрчел;Берк Хакман;Хусейн Авни Даньял;Ешим Бюбер;Назми Кырык;Нериман Угур;Мелис Сезен;Бурак Алтай;Чагла Демир Режисеры: Эрол Озлеви Продюсеры: Фарук Тургут Рейтинг КиноПоиска: 7.
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