Страшное ДТП на трассе Шуя-Палех: водителя вырезали из искорёженного «Рено»

Пострадавшую госпитализировали в Шуйскую центральную районную больницу.Дорожный инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в восьмом часу утра в Шуйском районе на трассе Шуя-Палех, вблизи села Пустошь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.