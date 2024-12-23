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Ивановские новости

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Страшное ДТП на трассе Шуя-Палех: водителя вырезали из искорёженного «Рено»

Страшное ДТП на трассе Шуя-Палех: водителя вырезали из искорёженного «Рено»

Пострадавшую госпитализировали в Шуйскую центральную районную больницу.Дорожный инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в восьмом часу утра в Шуйском районе на трассе Шуя-Палех, вблизи села Пустошь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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