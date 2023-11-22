Жители Актау получили баснословные счета за тепло, которого не было

Первые звоночки о том, что с тепловыми счетчиками что-то не так, появились нынешней вес­ной. Тогда горожане сравнили свои квитанции и выяснили, что домам, где стоят счетчики, ТОО «МАЭК» выставляет очень большой объем потребления тепла.