Жители Актау получили баснословные счета за тепло, которого не было

Первые звоночки о том, что с тепловыми счетчиками что-то не так, появились нынешней весной. Тогда горожане сравнили свои квитанции и выяснили, что домам, где стоят счетчики, ТОО «МАЭК» выставляет очень большой объем потребления тепла.
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