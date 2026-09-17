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Калужские новости

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В Белоусово изменят схему движения и установят светофор

В Белоусово изменят схему движения и установят светофор

На Варшавском шоссе в Калужской области изменят схему движения и перенесут светофор, чтобы ускорить транспортный поток и уменьшить пробки, вызванные реконструкцией трассы М-3 «Украина».

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