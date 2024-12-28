Трамп стремится отложить запрет TikTok и обещает свободу выражения мнений

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить запрет TikTok. Он подчеркнул важность соцсети для свободы мнений и связи с избирателями, отмечая её роль в политических кампаниях и необходимость разрешения вопросов нацбезопасности.