Житель Онежского района, избивавший шестилетнюю падчерицу, получил пять лет тюрьмы

30-летнего жителя Онежского района подозревают в истязании несовершеннолетнего.Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года осуждённый грубо обращался с шестилетней дочерью супруги, избивал её руками и ремнём.