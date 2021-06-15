Регион 29

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Молодцы . Браво ! Остальным регионам надо тоже браться за лопаты .На территории Шие...
  • владимир рудаков
    Где у нас такие стадионы, 6000 га это 60 квадратных километров - это размеры небольшого города.В Мезени осталось...
  • Крым НАШ Крымский
    Судья Соломбальск...

Житель Онежского района, избивавший шестилетнюю падчерицу, получил пять лет тюрьмы

Житель Онежского района, избивавший шестилетнюю падчерицу, получил пять лет тюрьмы

30-летнего жителя Онежского района подозревают в истязании несовершеннолетнего.Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года осуждённый грубо обращался с шестилетней дочерью супруги, избивал её руками и ремнём.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх