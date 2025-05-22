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Царьград

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Пожар в Москве: 7 пострадавших, включая детей, на Широкой улице

Пожар в Москве: 7 пострадавших, включая детей, на Широкой улице

В Москве на Широкой улице произошел пожар в многоэтажном доме. Пострадали семь человек, среди которых двое детей.

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