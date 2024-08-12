От Билибина до «Кандинского»: заменит ли нейросеть художников-иллюстраторов

Может ли дизайн книги сделать ее бестселлером, что такое вирусная обложка и стоит ли отдавать работу художника нейросети — «Сноб» вместе с книжным проектом «Метранпаж» разбирался в тонкостях книжного оформления.
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