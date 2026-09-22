Театральный сезон 2026/27 в Петербурге: премьеры по театрам

БДТ имени Товстоногова В этом сезоне на Основной сцене запланирована одна премьера – "Идиот" режиссёра Никиты Кобелева (художественный руководитель Александринского театра).
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