Steak Lovers
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Steak Lovers

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Жарим яйца поверх лука. От горечи не остается и следа, а вкус такой что все просят повторить

Жарим яйца поверх лука. От горечи не остается и следа, а вкус такой что все просят повторить

Иногда всего пара штрихов способна преобразить знакомое блюдо до неузнаваемости. Стоит лишь пожарить яичницу на ароматной подушке из лука — и перед вами уже не просто завтрак, а настоящий пирог без капли муки и теста.

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