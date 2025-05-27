Жарим яйца поверх лука. От горечи не остается и следа, а вкус такой что все просят повторить

Иногда всего пара штрихов способна преобразить знакомое блюдо до неузнаваемости. Стоит лишь пожарить яичницу на ароматной подушке из лука — и перед вами уже не просто завтрак, а настоящий пирог без капли муки и теста.
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