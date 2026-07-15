Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

РФ и КНР решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему, основанную на принципах устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.