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Аргументы и Факты

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Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

РФ и КНР решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему, основанную на принципах устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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