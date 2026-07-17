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Царьград

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Камни и тёплые воды океана: Учёные обнаружили новую планету. Что известно?

Камни и тёплые воды океана: Учёные обнаружили новую планету. Что известно?

Астрономы сделали заявление, от которого у любителей фантастики перехватило дыхание. Всего в 49 световых годах от Земли, в созвездии Кита, обнаружена планета LHS 1140b, которая может оказаться не просто каменистой — а настоящим «океанским миром».

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