Камни и тёплые воды океана: Учёные обнаружили новую планету. Что известно?

Астрономы сделали заявление, от которого у любителей фантастики перехватило дыхание. Всего в 49 световых годах от Земли, в созвездии Кита, обнаружена планета LHS 1140b, которая может оказаться не просто каменистой — а настоящим «океанским миром».
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