Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +15°, дождь• Севастополь: +17°, дождь• Ялта: +18°, облачно• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +17°, дождь• Саки: +17°, дождь• Бахчисарай: +16°, дождь• Джанкой: +18°, дождь• Судак: +17°, облачно• Феодосия: +17°, облачно•.
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