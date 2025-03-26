Премьер Косово рассказал пранкерам о планах производить боеприпасы в республике

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 26 марта презентовали видеоразговор с премьером Косово Альбином Курти, в котором он рассказал о планах строительства завода по производству боеприпасов.
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