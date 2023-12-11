Дизайн квадратной комнаты: модные тенденции, интересные идеи, стилистика интерьера и советы дизайнера

Современные дизайнеры интерьеров очень любят работать с помещениями правильных форм. При их обустройстве не приходится ломать голову над тем, как скрыть недостатки планировки, замаскировать выступающие углы или визуально придать помещению нужные очертания.
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