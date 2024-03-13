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В Приморье раскрыта налоговая афера – под подозрением трое предпринимателей

В Приморье раскрыта налоговая афера – под подозрением трое предпринимателей

Совместными действиями Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю и Следственного управления УМВД России по Приморскому краю раскрыты тяжкие экономические преступления и предъявлено обвинение трем молодым предпринимателям.

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