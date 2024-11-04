Обещать-не значит жениться: власти Сочи почти за полгода так и не убрали с главной улицы города странные решетчатые конструкции

Обещать-не значит жениться: власти Сочи почти за полгода так и не убрали с главной улицы города странные решетчатые конструкцииДовольно странные сооружения появились в самом центре курорта пару месяцев назад.
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