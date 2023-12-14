Православные 15 декабря 2023 года почитают икону Божией Матери «Геронтисса» Ирэн ОрлонскаяВ эту зимнюю пятницу, 15 декабря 2023 года, прихожане Русской Православной Церкви традиционно почитают икону Божией Матери «Геронтисса».
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