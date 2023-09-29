«Боевой паралич»: как первое сражение действует на солдата

Участие в боевых действиях является серьезным испытанием даже для опытного солдата. Новички, перед своим первым боем, всегда подвержены сильному стрессу, который может вызвать неадекватную реакцию — от ступора и временного паралича до панического метания и отсутствия страха перед смертью.