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Половина экспортируемого из Сибири мороженного производится в Новосибирской области

Половина экспортируемого из Сибири мороженного производится в Новосибирской области

Основным покупателем сладостей, среди иностранных государств, оказался Казахстан. Примечательно, что эта страна сама делает мороженное для продажи в Россию.

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