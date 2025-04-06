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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Хюлькенберг: «Новый асфальт приятнее, но из-за низкого износа шин гонки становятся статичными»

Пилот «Заубера» подвел итоги Гран-при Японии, отметил, что переложенный на части трассы асфальт заметно снизил уровень износа шин и очень усложнил совершение обгонов.

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