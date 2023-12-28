Русская весна
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Русская весна

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В США допустили применение ядерного оружия, чтобы «остановить» Россию

В США допустили применение ядерного оружия, чтобы «остановить» Россию

Единственный способ для руководства США скрыть свое поражение на Украине и победить на выборах — это использовать «маленькую» ядерную бомбу, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Автор это шутка, про маленькую ядерную бомбу? Хотя, всё начинается с мелочей.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
В ответку полетят большие бомбы на Америку, ее просто не станет!!!!
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11 час.
Гарий Щерба
ЧЕСТНО  говоря это просто  ХРЕНЬ  какая то.. Если  ФАШИЗМНГТОН ОСМЕЛИТСА  на применение  ЛЮБОГО ЯО , то с МО РФ  просто СОРВЕТ   КРЫШКУ и  РОССИЯ ТОТЧАС ЖЕ НАЙДЕТ  а  НАЙДЕТ 100% ,  КАК  и ИКУДА УДАРИТЬ  по  США , ну а о БАНДЕРОВЦАХ  то ТОЧНО  и  БЫСТРО  ЗАБУДЕМ я так как им вообще ....ЗДЕЦ НАСТАНЕТ...!!!
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1 час.

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