Единственный способ для руководства США скрыть свое поражение на Украине и победить на выборах — это использовать «маленькую» ядерную бомбу, такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В США допустили применение ядерного оружия, чтобы «остановить» Россию
Комментарии
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Виктор Галкин
Автор это шутка, про маленькую ядерную бомбу? Хотя, всё начинается с мелочей.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
В ответку полетят большие бомбы на Америку, ее просто не станет!!!!
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11 час.
Гарий Щерба
ЧЕСТНО говоря это просто ХРЕНЬ какая то.. Если ФАШИЗМНГТОН ОСМЕЛИТСА на применение ЛЮБОГО ЯО , то с МО РФ просто СОРВЕТ КРЫШКУ и РОССИЯ ТОТЧАС ЖЕ НАЙДЕТ а НАЙДЕТ 100% , КАК и ИКУДА УДАРИТЬ по США , ну а о БАНДЕРОВЦАХ то ТОЧНО и БЫСТРО ЗАБУДЕМ я так как им вообще ....ЗДЕЦ НАСТАНЕТ...!!!
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1 час.
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