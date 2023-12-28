В США допустили применение ядерного оружия, чтобы «остановить» Россию

Гарий Щерба

ЧЕСТНО говоря это просто ХРЕНЬ какая то.. Если ФАШИЗМНГТОН ОСМЕЛИТСА на применение ЛЮБОГО ЯО , то с МО РФ просто СОРВЕТ КРЫШКУ и РОССИЯ ТОТЧАС ЖЕ НАЙДЕТ а НАЙДЕТ 100% , КАК и ИКУДА УДАРИТЬ по США , ну а о БАНДЕРОВЦАХ то ТОЧНО и БЫСТРО ЗАБУДЕМ я так как им вообще ....ЗДЕЦ НАСТАНЕТ...!!!