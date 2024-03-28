Пермские ученые рассказали, как сохранить здоровые волосы

Ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровье волос на голове. По словам специалистов вуза, волосы необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей, не сушить горячим феном сразу после мытья и правильно использовать шампунь.
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