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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пермские ученые рассказали, как сохранить здоровые волосы

Ученые Пермского Политеха рассказали, как сохранить здоровье волос на голове. По словам специалистов вуза, волосы необходимо защищать от прямого воздействия солнечных лучей, не сушить горячим феном сразу после мытья и правильно использовать шампунь.

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