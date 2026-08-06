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Аргументы и Факты

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В Смоленской области режим ЧС введен после урагана

В Смоленской области введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Это решение приняли власти региона после того, как на область обрушился мощный циклон, сопровождавшийся проливными дождями и порывистым ветром.

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