В Смоленской области режим ЧС введен после урагана

В Смоленской области введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Это решение приняли власти региона после того, как на область обрушился мощный циклон, сопровождавшийся проливными дождями и порывистым ветром.
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