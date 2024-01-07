Путину доложили об аварии в Подольске, где более 100 тысяч человек остались без тепла в морозы

При этом пресс-секретарь президента указал, что за последние 20 лет «проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ»Президент Владимир Путин в курсе аварийных ситуаций с отоплением в Подмосковье и других регионах, все службы работают в авральном режиме днем и ночью, заявил пресс-секретарь главы государства изданию «Осторожно Media».
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