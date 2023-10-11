19FortyFive: Аналитик Вейхерт заявил, без помощи США, армия Израиля будет уничтожена

Экс-сотрудник американского конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт написал статью для издания 19FortyFive и сообщил о том, что без непосредственной поддержки Вашингтона, Израиль может потерпеть поражение в войне с ХАМАС, невзирая на грозные заявления.