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Всё о женщинах

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Мы страдали – и вы страдайте!

Мы страдали – и вы страдайте!

«Да! Мы вырастили детей без памперсов, стирали по ночам в ванной на доске, пюре протирали сквозь сито.

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Комментарии
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фарид сабиров
У нас за что не возьмутся , по указиловке с верху , все превращают в анекдот если вообще не в маразм. Все эти местечковые власти в своем безудержном желании усидеть у кормушки идут во все тяжкие смертные и другие даже противозаконные шаги . Одно желание делить и властвовать. А все остальное превращают в цирк если не в уголовщину. Вот поэтому и надо придерживаться ЗАКОНОВ. И все будет знать хоть прислуживай хоть вылизывай , но отслужил (Честно ) , провели аудит деятельности и на свободу или зону. Вот тогда все будут думать не о личной выгоде и не вылизывать. А работать для и на благо РОДИНЫ РОССИИ. А сейчас у них одно на уме и цели , противоположные интересам РОССИЯН
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17 час.
Лена Елена
Какая чушь....
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16 час.
Владимир Карпов
Во-первых, это очень однобокое суждение и расчитано в основном для оправдания современных бездельников-потребителей. Во-вторых, односторонне осуждаются нынешние якобы &quot;Кабанихи&quot;, но ничего не сказано о нежелании нынешних юных потребителей что-то знать даже не о том, что их матери всего добились своим трудом, а о том, что они живут беспечно, не ударив палец о палец, а в это время мать всё делает за них, чтобы её доченька ни чём не нуждалась и не &quot;страдала&quot;, как мать страдала в молодости. Ну и кончно современные бездельники даже не задумываются о том, что биологически и анатомически человек является на свет, чтобы трудиться, а не бездельничать и не сидеть на шее у матери и отца, прикрываясь тем, родители ДОЛЖНЫ сделать всё, чтобы детки в жизни абсолютно ничего не должны были что-то делать и чего-то добиваться - а то ведь они, &quot;бедные&quot;, будут страдать ...!!! Ну и в-третьих, никто из таких рассуждающих ничего не думает о том, к чему это приведёт ...! Напоследок приведу яркий пример из наблюдения за своими знакомыми - мать предпенсионного возраста в откровенном разговоре всё страдала, что боится не дотянуть до пенсии её драгоценного 40-летнего сыночка (2-х метрового роста), а то ведь он без неё пропадёт и будет страдать от тягот жизни ...!!! Вот и скажите - вы хотите, чтобы от такого воспитания повсеместно были вот такие ни на что не годные полудебильные дегенераты-потребители и моральные уроды ???
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16 час.

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