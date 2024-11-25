Мы страдали – и вы страдайте!

У нас за что не возьмутся , по указиловке с верху , все превращают в анекдот если вообще не в маразм. Все эти местечковые власти в своем безудержном желании усидеть у кормушки идут во все тяжкие смертные и другие даже противозаконные шаги . Одно желание делить и властвовать. А все остальное превращают в цирк если не в уголовщину. Вот поэтому и надо придерживаться ЗАКОНОВ. И все будет знать хоть прислуживай хоть вылизывай , но отслужил (Честно ) , провели аудит деятельности и на свободу или зону. Вот тогда все будут думать не о личной выгоде и не вылизывать. А работать для и на благо РОДИНЫ РОССИИ. А сейчас у них одно на уме и цели , противоположные интересам РОССИЯН

Владимир Карпов

Во-первых, это очень однобокое суждение и расчитано в основном для оправдания современных бездельников-потребителей. Во-вторых, односторонне осуждаются нынешние якобы "Кабанихи", но ничего не сказано о нежелании нынешних юных потребителей что-то знать даже не о том, что их матери всего добились своим трудом, а о том, что они живут беспечно, не ударив палец о палец, а в это время мать всё делает за них, чтобы её доченька ни чём не нуждалась и не "страдала", как мать страдала в молодости. Ну и кончно современные бездельники даже не задумываются о том, что биологически и анатомически человек является на свет, чтобы трудиться, а не бездельничать и не сидеть на шее у матери и отца, прикрываясь тем, родители ДОЛЖНЫ сделать всё, чтобы детки в жизни абсолютно ничего не должны были что-то делать и чего-то добиваться - а то ведь они, "бедные", будут страдать ...!!! Ну и в-третьих, никто из таких рассуждающих ничего не думает о том, к чему это приведёт ...! Напоследок приведу яркий пример из наблюдения за своими знакомыми - мать предпенсионного возраста в откровенном разговоре всё страдала, что боится не дотянуть до пенсии её драгоценного 40-летнего сыночка (2-х метрового роста), а то ведь он без неё пропадёт и будет страдать от тягот жизни ...!!! Вот и скажите - вы хотите, чтобы от такого воспитания повсеместно были вот такие ни на что не годные полудебильные дегенераты-потребители и моральные уроды ???