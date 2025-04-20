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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шайфли побил рекорд «Виннипега» и «Атланты» по очкам в плей-офф за карьеру – 41. Он опередил Уилера – 39 очков

Канадский форвард отметился 3 (1+2) результативными действиями в матче первого раунда плей-офф против «Сент-Луиса» (5:3).

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