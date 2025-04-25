Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал в соцсети Х заявление президента США Дональда Трампа о необходимости положить конец конфликту на Украине.
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