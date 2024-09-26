Байден и Зеленский проведут встречу в Германии 12 октября

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу 12 октября в Германии. Политики, в частности, обсудят «план победы» украинского лидера, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.
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