‼️🇷🇺🔥 Армия России нанесла серию ударов по промышленным объектам Запорожья ▪️После ударов авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения.
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‼️🇷🇺🔥 Армия России нанесла серию ударов по промышленным объектам Запорожья ▪️После ударов авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения.
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