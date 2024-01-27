Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена в день крушения Ил-76

При этом координационный штаб заявил, что у него нет информации о том, были ли пленные на борту самолетаУкраинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 26 января подтвердил подлинность списка людей, которых должны были обменять на российских бойцов 24 января — в день крушения самолета Ил-76.
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