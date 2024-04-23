«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство по итогам первых двух матчей серии с «Нью-Йорком»

«Сиксерс» недовольны работой судей в первых двух матчах серии 1-го раунда плей-офф (0-2). После поражения во второй игре в понедельник главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из ключевых эпизодов встречи, когда «Нью-Йорк» совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед.