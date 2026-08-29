Блогерша Галич собрала 8 млн за ночь и добилась срока для агрессора этим летом

Блогерша Ида Галич в посте в Telegram-канале перечислила главные достижения лета — от главной роли в сериале «Чудо» до сбора 8 млн рублей за ночь.
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