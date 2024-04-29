Началась самая короткая рабочая неделя в Новосибирске

С 29 апреля началась самая короткая рабочая неделя. Согласно утверждённому Правительством РФ производственному календарю, из-за того, что суббота 27 апреля оказалась рабочим днём, выходной переносится на понедельник 29 апреля.
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