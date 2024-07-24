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Закон и Порядок

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Лучший танкист Красной армии: подвиги легендарного Дмитрия Лавриненко

Лучший танкист Красной армии: подвиги легендарного Дмитрия Лавриненко

18 декабря – годовщина со дня смерти героя Фото: © Танковый экипаж Д. Лавриненко (крайний слева).

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