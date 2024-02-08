Астрологи назвали взрывоопасные союзы среди знаков Зодиака

Любовь, страсть, зависимость, ненависть – некоторые пары переживают эти чувства постоянно. Между положительными и отрицательными эмоциями истончается грань, если два противоположных знака Зодиака решают попробовать создать прочный союз.
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